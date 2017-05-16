محافظ المركزي: مصر ستسدد 750 مليون دولار للشركات الأجنبية أول يونيو
القاهرة 16 مايو أيار (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم الثلاثاء إن مصر ستسدد 750 مليون دولار من مديونيات الشركات الأجنبية في أول يونيو حزيران.
وتبلغ ديون مصر المستحقة لشركات النفط والغاز العالمية نحو 3.5 مليار دولار.
وقال عامر إن مصر تلقت استثمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار في الستة أشهر الأخيرة من 150 صندوقا استثماريا عالميا. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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