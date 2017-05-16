مقدمة 2-مصر تسدد 750 مليون دولار لشركات النفط الأجنبية وتدفع مبلغا مماثلا في أول يونيو

(لاضافة سداد 750 مليون دولار بالفعل)

القاهرة 16 مايو أيار (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن مصر سددت اليوم الثلاثاء 750 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الدولية وستسدد مبلغا مماثلا في بداية الشهر القادم.

وتسعى مصر جاهدة لسداد متأخرات الشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد وقبل القسط الذي دفع اليوم بلغ حجم المديونية المستحقة لتلك الشركات 3.5 مليار دولار.

وأبلغ عامر مؤتمرا صحفيا "اليوم تم سداد 750 مليون دولار لشركات البترول الأجنبية وسيتم سداد 750 مليون دولار أخرى يوم 1 يونيو.. يعني في 1.5 مليار دولار التزمت الحكومة بسدادها للشركات الأجنبية."

وهذا السداد هو الأول منذ أن دفعت مصر حوالي 100 مليون دولار في الربع الأخير من 2016 .

وتعهدت القاهرة بدفع كل المتأخرات بحلول نهاية يونيو حزيران 2019 وألا تراكم المزيد من الديون في إطار مسعى لإستدرار استثمارات أجنبية الى قطاع الطاقة الذي يجتذب اهتماما في أعقاب بضعة اكتشافات كبيرة للغاز.