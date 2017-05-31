وزير المالية: مصر تبقي سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه لمدة شهر
القاهرة 31 مايو أيار (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز اليوم الأربعاء إنه تقرر إبقاء سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه دون تغيير وذلك لمدة شهر من أول يونيو حزيران.
يحدد الدولار الجمركي قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.
ويبلغ سعر العملة المصرية نحو 18.12 جنيه للدولار اليوم. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - هاتف 0020223948031 - تحرير عبد المنعم درار)
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