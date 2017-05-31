وزير المالية: مصر تبقي سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه لمدة شهر

القاهرة 31 مايو أيار (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز اليوم الأربعاء إنه تقرر إبقاء سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه دون تغيير وذلك لمدة شهر من أول يونيو حزيران.