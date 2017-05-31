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وزير: استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية 136 مليار جنيه منذ التعويم

Wed May 31, 2017 10:39am GMT
 
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القاهرة 31 مايو أيار (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز في اتصال هاتفي اليوم الخميس إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بلغت 136 مليار جنيه (7.53 مليار دولار) منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن.

وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية.

(الدولار = 18.05 جنيه مصري)

(تغطية صحفية إيهاب فاروق - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 