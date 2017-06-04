ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 31.125 مليار دولار نهاية مايو

القاهرة 4 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 31.125 مليار دولار في نهاية مايو أيار من 28.641 مليار في أبريل نيسان.

كانت احتياطيات مصر نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة.

وتلقت مصر يوم الأربعاء ثلاثة مليارات دولار حصيلة بيع سندات دولية بينما سددت الحكومة 750 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في وقت سابق من مايو أيار متعهدة بسداد رقم مماثل في وقت لاحق من الشهر الحالي.