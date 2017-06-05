مقدمة 1-مسؤول: لا تعليمات من المركزي المصري بوقف التعامل على الريال القطري

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من إيهاب فاروق

القاهرة 5 يونيو حزيران (رويترز) - قال مصدر مسؤول في مصر اليوم الاثنين إنه لا توجد تعليمات من البنك المركزي المصري بوقف التعاملات على الريال القطري.

تأتي تصريحات المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال مع رويترز بعدما قطعت مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم "الإرهاب".

وأضاف المصدر "بعض البنوك المصرية أوقفت من جانبها التعامل على الريال القطري كإجراء احترازي".

وقال متعامل في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، لرويترز "أوقفنا التعامل على الريال القطري وحذفنا العملة من قائمة العملات لدينا".

وقال أربعة مصرفيين في القاهرة لرويترز إن بعض البنوك توقفت عن قبول العملة القطرية في حين أوقف البعض الآخر معاملات الخزانة.