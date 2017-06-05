مسؤول: لا تعليمات من المركزي المصري بوقف التعامل على الريال القطري
القاهرة 5 يونيو حزيران (رويترز) - قال مصدر مسؤول في مصر اليوم الاثنين إنه لا توجد تعليمات من البنك المركزي المصري بوقف التعاملات على الريال القطري.
تأتي تصريحات المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال مع رويترز بعدما قطعت مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم "الإرهاب".
وأضاف المصدر "بعض البنوك المصرية أوقفت من جانبها التعامل على الريال القطري كإجراء احترازي." (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
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