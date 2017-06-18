صحيفة: صندوق النقد يقول مصر ستلغي قيود الإيداع الدولاري خلال أشهر

القاهرة 18 يونيو حزيران (رويترز) - نقلت صحيفة البورصة المصرية عن كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر اليوم الأحد قوله إن البنك المركزي المصري سيلغي الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي خلال الأشهر المقبلة.

كان البنك المركزي قرر يوم الأربعاء إلغاء سقف المئة ألف دولار الذي كان مفروضا على تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج في إطار تنفيذ بنود اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وقال جارفيس للصحيفة "تشمل سياسة البنك المركزي أيضا إزالة أي قيود متبقية بما في ذلك الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي ونحن نفهم أن هذا سيتم تنفيذه في الأشهر المقبلة".

وفرض البنك المركزي في فبراير شباط 2015 حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وباجمالي 50 ألف دولار شهريا وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.