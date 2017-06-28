مسؤول: مصر تبقي سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه لرابع شهر على التوالي

القاهرة 28 يونيو حزيران (رويترز) - قال عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية لرويترز اليوم الأربعاء إنه تقرر إبقاء سعر الدولار الجمركي دون تغيير عند 16.5 جنيه لمدة شهر من أول يوليو تموز.