مقدمة 1-مصر تبقي سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه لرابع شهر على التوالي

(لإضافة تعقيب من محللة اقتصادية وخلفية)

من إيهاب فاروق

القاهرة 28 يونيو حزيران (رويترز) - قال عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية لرويترز اليوم الأربعاء إنه تقرر إبقاء سعر الدولار الجمركي دون تغيير عند 16.5 جنيه لمدة شهر من أول يوليو تموز.

ويستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

وبقرار اليوم يبقى سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه للشهر الرابع على التوالي.

وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال لرويترز "تثبيت الدولار الجمركي يأتي ضمن تدابير الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار والتضخم".

ويتراوح سعر تداول الدولار في البنوك المصرية بين 18.05 و18.20 جنيه.

وشهدت مصر، التي تعتمد على الاستيراد في توفير أغلب احتياجاتها، ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات على مدى العامين الماضيين بسبب شح العملة الصعبة ونشاط السوق السوداء.

ومع قرارات نوفمبر تشرين الثاني الماضي التي شملت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة وزيادة أسعار الطاقة ومن قبلها تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة تضاعفت أسعار السلع والخدمات من جديد مما أثار سخط المواطنين وخاصة محدودي الدخل.