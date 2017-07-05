ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى ‭31.305‬ مليار دولار نهاية يونيو

القاهرة 5 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 31.305 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران من 31.125 مليار في مايو أيار.