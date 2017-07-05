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ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى ‭31.305‬ مليار دولار نهاية يونيو

Wed Jul 5, 2017 10:46am GMT
 
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القاهرة 5 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 31.305 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران من 31.125 مليار في مايو أيار.

كانت احتياطيات مصر نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الحكم.

وتلقت مصر في مايو أيار ثلاثة مليارات دولار حصيلة بيع سندات دولية.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
 