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فيتش: إلغاء سقف التحويلات يحسن السيولة الأجنبية لدى بنوك مصر

Mon Jul 3, 2017 11:39am GMT
 
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3 يوليو تموز (رويترز) - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن إلغاء مصر القيود على تحويل العملة الصعبة سيساعد على استعادة الثقة في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتوقعت الوكالة مزيدا من التدفقات من المستثمرين الأجانب بعد أن ألغى البنك المركزي المصري سقف المئة ألف دولار على التحويلات.

وقالت فيتش إن إلغاء سقف تحويلات العملة الصعبة يزيد توافر النقد الأجنبي ويساعد البنوك على الإقراض بالعملة الصعبة ولاسيما للمستوردين. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 