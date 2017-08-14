بنوك مصر توفر نحو 47 مليار دولار لتمويل التجارة منذ التعويم

القاهرة 14 أغسطس آب (رويترز) - قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن البنوك العاملة في البلاد وفرت نحو 47 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني.

قررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية.

وأضاف فايد في تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه تم سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 34 مليار دولار وفتح اعتمادات مستندية بنحو 13 مليار دولار منذ قرار التعويم.