ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 447.1 مليون دولار في يوليو

القاهرة 22 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء ارتفاع إيرادات مصر من قناة السويس إلى 447.1 مليون دولار في يوليو تموز من 427.2 مليون في يونيو حزيران.

وبلغت إيرادات القناة 429 مليون دولار في يوليو تموز 2016.

وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا) زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

وفي عام 2016 بأكمله تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 بالمئة إلى 5.005 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز مقارنة مع 5.175 مليار في 2015.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)