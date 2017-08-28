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#Reuters Arabic World Service
28 آب أغسطس 2017 / 07:55 / منذ شهرين

وزير: مصر تخفض الدولار الجمركي إلى 16 جنيها مع حركة سعر الصرف

صحفيو رويترز

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من إيهاب فاروق

القاهرة 28 أغسطس آب (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الاثنين إنه تقرر تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها من 16.25 جنيه لمدة شهر من أول سبتمبر أيلول.

يستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

وذكر الجارحي في اتصال هاتفي مع رويترز أن قرار تخفيض سعر الدولار الجمركي جاء “اتساقا مع تحرك سعر العملة نزولا خلال الفترة الماضية.

”الدولار الجمركي يكون عند نحو 90 بالمئة من سعر العملة في السوق“.

وهذا ثاني تخفيض للدولار الجمركي بعد تثبيته لمدة أربعة أشهر.

يجري تداول الدولار في البنوك المصرية عند نحو 17.75 جنيه في المتوسط مقابل 17.95 جنيه قبل شهر. (تحرير عبد المنعم درار)

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