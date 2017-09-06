احتياطي مصر من النقد الأجنبي يرتفع إلى 36.143 مليار دولار نهاية أغسطس

القاهرة ‭6‬ سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس آب من 36.036مليار في يوليو تموز.

وتعني أحدث أرقام أن الاحتياطي زاد بنحو 107 ملايين دولار في أغسطس آب.

وتجاوز احتياطي شهر يوليو تموز للمرة الأولى احتياطيات مصر قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الحكم والتي بلغت حينها نحو 36.005 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول 2010 وحوالي 35.01 مليار دولار في يناير كانون الثاني 2011.

وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 73.888 مليار دولار بنهاية مارس آذار مقابل 53.444 مليار دولار على أساس سنوي.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)