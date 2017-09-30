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#EG Forex News
30 أيلول سبتمبر 2017 / 12:01 / منذ 15 يومًا

وزير: مصر تثبت الدولار الجمركي عند 16 جنيها من أول اكتوبر ولمدة شهر

صحفيو رويترز

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القاهرة 30 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم السبت إنه تقرر تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها لمدة شهر من أول أكتوبر تشرين الأول.

يستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

وقال الجارحي في اتصال هاتفي مع رويترز إن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي جاء ”اتساقا مع استقرار سعر العملة خلال الفترة الماضية“.

يجري تداول الدولار في البنوك المصرية عند نحو 17.71 جنيه في المتوسط مقابل 17.75 جنيه قبل شهر. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)

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