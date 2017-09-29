بيانات: صافي مشتريات الأجانب من الأسهم المصرية ‭8.2‬ مليار جنيه خلال 9 أشهر

القاهرة 29 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت البورصة المصرية في تقريرها الربع سنوي عن أداء السوق إن صافي مشتريات الأجانب بسوق الأسهم بلغ 8.2 مليار جنيه (465.12 مليون دولار) في أول تسعة أشهر من هذا العام.

وساعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي على تدفق الاستثمارات الأجنبية على بورصة مصر وأدوات الدين الحكومية.

وبلغ صافي مشتريات الأجانب في سوق الأسهم 1.3 مليار جنيه منذ بداية 2016 وحتى 17 سبتمبر أيلول من نفس العام وفقا لبيانات بورصة مصر.

ولم يتسن على الفور لرويترز الحصول على بيانات المقارنة خلال أول تسعة أشهر من 2016 بشكل كامل.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو مع خفض واردات السلع غير الأساسية.

وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية لرويترز في وقت سابق هذا الشهر إن الأجانب استثمروا 17.6 مليار دولار في أدوات الدين المصرية منذ تعويم الجنيه وحتى منتصف سبتمبر أيلول.