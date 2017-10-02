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#Reuters Arabic World Service
2 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 08:29 / منذ 13 يومًا

احتياطي مصر من النقد الأجنبي يرتفع إلى 36.535 مليار دولار نهاية سبتمبر

صحفيو رويترز

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القاهرة 2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 36.535 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول من 36.143 مليار في أغسطس آب.

وتعني أحدث أرقام أن الاحتياطي زاد بنحو 392 مليون دولار في سبتمبر أيلول.

وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران مقابل نحو 55.8 مليار دولار على أساس سنوي.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)

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