صحيفة: ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 3.9 مليار دولار في 9 أشهر

القاهرة 4 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش إن إيرادات مصر من قناة السويس زادت بشكل طفيف في أول تسعة أشهر من هذا العام.

وأضاف مميش في تصريحات نقلتها صحيفة البورصة الاقتصادية اليوم الأربعاء أن إيرادات القناة بلغت 3.9 مليار دولار في أول تسعة أشهر من العام الحالي، مقابل 3.8 مليار دولار قبل عام.

وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا) زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

وفي عام 2016 بأكمله تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 بالمئة إلى 5.005 مليار دولار، وفقا لحسابات رويترز، مقارنة مع 5.175 مليار في 2015.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.