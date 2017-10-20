إردوغان يدعو الدول الثماني النامية لتنفيذ التعاملات التجارية بينها بالعملات المحلية

اسطنبول 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الجمعة إن مجموعة الدول الثماني النامية يجب أن تنفذ التعاملات التجارية مع بعضها البعض بالعملات المحلية لتخفيف ضغوط العملة الناتجة عن تنفيذ تلك التعاملات بالدولار.

وقال إردوغان خلال قمة للدول الثماني النامية في اسطنبول ”إذا استخدمنا العملات المحلية للتجارة داخل الدول الثماني النامية، فإن عملاتنا ستتخلص من ضغوط سوق الصرف الأجنبي والدولار“.

وقال ”حين نقوم بالتجارة بعملاتنا الوطنية والمحلية، فإن بلادنا ستستفيد من هذا“.

وتضم منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي بنجلادش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا.

واتفق البنكان المركزيان في تركيا وإيران رسميا بالفعل على التجارة بالعملة المحلية للبلدين في تحرك سيساعد في تقليص تكلفة صرف العملة وتحويلها للتجار.

ومن شأن تلك الاتفاقات أيضا أن تعزز جهود إيران للالتفاف على عقوبات أمريكية من جانب واحد ما زالت سارية على الرغم من رفع العقوبات المالية الدولية عن طهران العام الماضي. ومازال محظورا على البنوك الأمريكية التعامل مع طهران.

وتواجه البنوك الأوروبية أيضا مشكلات كبيرة، وخصوصا مع قواعد تحظر تنفيذ تعاملات بالدولار مع إيران عبر النظام المالي الأمريكي. والدولار هو العملة الرئيسية في التعاملات التجارية حول العالم.

ويضغط إردوغان من أجل زيادة التجارة بالعملة المحلية لتجنب المزيد من التراجع في الليرة التركية التي انخفضت بنحو أربعة بالمئة مقابل الدولار هذا العام بعد أن سجلت تراجعا في خانة العشرات خلال العامين الماضيين. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)