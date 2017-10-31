مقدمة 1-مصر تثبت الدولار الجمركي عند 16 جنيها من أول نوفمبر

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القاهرة 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت وزارة المالية المصرية في بيان اليوم الثلاثاء إنه تقرر تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بدءا من أول نوفمبر تشرين الثاني.

يستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

ونقل البيان عن وزير المالية عمرو الجارحي قوله ”سوف يظل قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي ساريا لحين صدور قرار آخر إذا اقتضى الأمر ذلك“.

وقال الجارحي إن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي ”يأتي إتساقا مع استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية وحالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري“.

ويجري تداول الدولار في البنوك المصرية عند حوالي 17.71 جنيه في المتوسط.

وكانت مصر قد خفضت سعر الدولار الجمركي من 16.25 جنيه إلى 16 جنيها لمدة شهر بدءا من أول سبتمبر أيلول. وكان ذلك التخفيض الثاني للدولار الجمركي بعد أن ظل ثابتا أربعة أشهر.