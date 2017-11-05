احتياطي مصر من النقد الأجنبي يرتفع إلى 36.703 مليار دولار نهاية أكتوبر

القاهرة أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 36.703 مليار دولار في نهاية أكتوبر تشرين الأول من 36.535 مليار في سبتمبر أيلول.

وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران مقابل نحو 55.8 مليار دولار على أساس سنوي.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير علاء رشدي)