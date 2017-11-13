المركزي المصري: تدفقات النقد الأجنبي إلى البنوك بلغت أكثر من 80 مليار دولار منذ تعويم الجنيه

القاهرة 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال طارق عامر محافظ البنك المركزي اليوم الاثنين إن تدفقات النقد الأجنبي إلى النظام المصرفي في مصر بلغت أكثر من 80 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين 2016 في إطار اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات تهدف إلى تنشيط اقتصادها المنهك.

ومنذ ذلك الحين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بواقع 700 نقطة أساس. (تغطية صحفية مؤمن عبد الخالق- إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)