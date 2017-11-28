وكالة: المركزي المصري يلغي قيود النقد الأجنبي عن المستوردين

القاهرة 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن البنك المركزي المصري ألغى سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية لشركات استيراد السلع غير الأساسية اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

كان البنك المركزي قرر في 2012 فرض حدودا قصوى للسحب والإيداع النقدي لشركات استيراد السلع غير الأساسية بواقع عشرة آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا للإيداع و30 ألف دولار للسحب.

وفي مارس آذار 2016 ألغى البنك المركزي الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد.