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#Reuters Arabic World Service
29 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 12:58 / بعد يوم واحد

مصر تثبت الدولار الجمركي عند 16 جنيها في ديسمبر

صحفيو رويترز

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القاهرة 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وزارة المالية المصرية في بيان اليوم الأربعاء إن مصر ستثبت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها للدولار في ديسمبر كانون الأول.

وقال البيان ”قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يأتي اتساقا مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية“.

بدأت مصر تحديد سعر شهري ثابت للدولار الجمركي في يناير كانون الثاني عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016. وتحدد مصر السعر منذ ذلك الحين على أساس شهري.

يُستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

وظل الجنيه مستقرا تقريبا عند المستوى نفسه في الأشهر الأخيرة ليجرى تداوله عند نحو 17.65 جنيه للدولار في تداولات اليوم.

تغطية صحفية نادين عوض الله - شارك في التغطية إيهاب فاروق - إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

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