إعادة-احتياطي مصر من النقد الأجنبي يرتفع إلى 36.723 مليار دولار نهاية نوفمبر

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القاهرة 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 36.723 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني من 36.703 مليار في أكتوبر تشرين الأول.

وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران مقابل نحو 55.8 مليار دولار على أساس سنوي.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)