مقدمة 1-احتياطي مصر من النقد الأجنبي يرتفع إلى 36.723 مليار دولار نهاية نوفمبر

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القاهرة 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع قليلا إلى 36.723 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني من 36.703 مليار في أكتوبر تشرين الأول.

وتزيد احتياطات مصر الأجنبية منذ أن اتفقت البلاد على قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي العام الماضي في مسعى لجذب المستثمرين الأجانب من جديد وإنعاش الاقتصاد.

واستكمل فريق من صندوق النقد الشهر الماضي ثاني مراجعاته لأداء مصر في إطار برنامج القرض، ومن المتوقع أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على صرف دفعة ثالثة بملياري دولار من القرض هذا الشهر.

كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قالت في وقت سابق اليوم الاثنين إن البنك المركزي المصري سدد ملياري دولار للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد اليوم من قرض قيمته 3.2 مليار دولار حصل عليه المركزي من البنك الأفريقي.

وذكرت الوكالة أن البنك المركزي يعتزم سداد المبلغ المتبقي البالغ 1.2 مليار دولار ”قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري“.

ولا يأخذ أحدث رقم لإجمالي الاحتياطات الأجنبية هذه المدفوعات في الاعتبار.

وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران مقابل نحو 55.8 مليار دولار قبل عام.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير علاء رشدي)