صحيفة: مصر سددت 4 مليارات دولار للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

القاهرة 5 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إن بلاده سددت أربعة مليارات دولار من مديونية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد من إجمالي مديونية بقيمة 5.2 مليار دولار.

وأضاف عامر في تصريحات نقلتها صحيفة البورصة المحلية أن بلاده سددت ملياري دولار من إجمالي قرض للبنك الأفريقي بقيمة 3.2 مليار دولار وملياري دولار اخرين للبنك قيمة اتفاقية إعادة شراء أوراق مالية حكومية. وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران مقابل نحو 55.8 مليار دولار قبل عام.

ونقلت الصحيفة عن رامي ابو النجا وكيل محافظ البنك المركزي أن بلاده ستسدد 1.2 مليار دولار المتبقية من قرض البنك الأفريقي قبل نهاية ديسمبر كانون الأول الجاري.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي قليلا إلى 36.723 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني من 36.703 مليار في أكتوبر تشرين الأول.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.