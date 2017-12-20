انخفاض إيرادات قناة السويس المصرية إلى 462.7 مليون دولار في نوفمبر

القاهرة 20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء انخفاض إيرادات مصر من قناة السويس إلى 462.7 مليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني من 473.9 مليون في أكتوبر تشرين الأول.

وعلى أساس سنوي زادت إيرادات قناة السويس في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع الشهر نفسه في العام الماضي عندما بلغت 389.2 مليون دولار.

وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

وفي عام 2016 بأكمله تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 بالمئة إلى 5.005 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز مقارنة مع 5.175 مليار في 2015.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023. (تغطية صحفية أحمد طلبة وإيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)