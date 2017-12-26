وزير: مصر تختار اليوم ما بين 4-5 بنوك دولية لإدارة أحدث طرح للسندات الدولية

من إيهاب فاروق

القاهرة 26 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز اليوم الثلاثاء إن بلاده ستختار اليوم ما بين أربعة وخمسة بنوك دولية لإدارة أحدث طرح من السندات الدولية المتوقع إصدارها في نهاية يناير كانون الثاني المقبل بقيمة تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.

وباعت مصر في يناير كانون الثاني الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار. وباعت مصر سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو أيار 2017 .

وأضاف الجارحي لرويترز ”حوالي 22 بنكا دوليا تقدمت بطلبات لإدارة طرح السندات الدولية... كل الأسماء الكبيرة تقدمت... سنقوم بجولة ترويجية قصيرة لطرح السندات خلال يناير“.

ولم يوضح الوزير الدول التي ستشملها الجولة الترويجية، لكنه أوضح أن الجولة ستكون قصيرة ويعقبها لقاءات مع المستثمرين المحتملين من خلال مؤتمرات عبر الهاتف.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)