المركزي: بنوك مصر توفر نحو 70.8 مليار دولار لتمويل التجارة منذ التعويم

القاهرة 27 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن البنوك العاملة في البلاد وفرت نحو 70.8 مليار دولار لتمويل التجارة الخارجية منذ تحرير سعر الصرف وحتى منتصف ديسمبر كانون الأول.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني 2016 سعيا لجذب التدفقات الأجنبية.

وقال المركزي في بيان اليوم ”حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة خلال الفترة من 3 نوفمبر 2016 حتي 14 ديسمبر 2017 قد بلغ نحو 70.8 مليار دولار“.

وتبذل مصر جهودا حثيثة لإنعاش اقتصادها المنهك منذ انتفاضة 2011 من خلال تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا وإقرار عدد من القوانين التي تستهدف إعادة جذب المستثمرين الأجانب. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)