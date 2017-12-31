مصر تثبت الدولار الجمركي عند 16 جنيها في يناير

القاهرة 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت وزارة المالية المصرية في بيان اليوم الأحد إن مصر ستثبت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها للدولار في يناير كانون الثاني.

وقال البيان ”قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يأتي اتساقا مع استقرار سعر العملة، وذلك في الحدود التي تستهدفها وزارة المالية لتحديد سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية في ضوء حالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري“.

بدأت مصر تحديد سعر شهري ثابت للدولار الجمركي في يناير كانون الثاني عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016. وتحدد مصر السعر منذ ذلك الحين على أساس شهري.

يُستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

وظل الجنيه مستقرا تقريبا عند المستوى نفسه في الأشهر الأخيرة ليجرى تداوله عند نحو 17.69 جنيه للدولار في تداولات اليوم.