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#EG Forex News
2 كانون الثاني يناير 2018 / 08:48 / بعد يوم واحد

وكالة: مصر ستسدد التزامات وديون بأكثر من 12 مليار دولار في 2018

صحفيو رويترز

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القاهرة 2 يناير كانون الثاني (رويترز) - نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية اليوم الثلاثاء عن مصدر بالبنك المركزي لم تسمه إن بلاده سددت التزامات وديون بنحو 30 مليار دولار في 2017 وستسدد أكثر من 12 مليار دولار في 2018.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي.

ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالمركزي المصري للحصول على تعقيب. (تغطية صحفية مصطفى هاشم - إعداد إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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