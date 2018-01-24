مقدمة 1-ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية 5.4% في 2017 إلى نحو 5.277 مليار دولار

(لإضافة إيرادات القناة خلال 2017 وفقا لحسابات رويترز)

القاهرة 24 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء ارتفاع إيرادات مصر من قناة السويس إلى 471.5 مليون دولار في ديسمبر كانون الأول من 462.7 مليون في نوفمبر تشرين الثاني، لتزيد الإيرادات السنوية 5.4 بالمئة إلى نحو 5.277 مليار دولار في 2017 وفقا لحسابات رويترز.

وعلى أساس سنوي زادت إيرادات قناة السويس في ديسمبر كانون الأول الماضي بنحو 13.8 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه في العام السابق عندما بلغت 414.4 مليون دولار.

وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

وفي عام 2016 بأكمله تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 بالمئة إلى 5.005 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز مقارنة مع 5.175 مليار في 2015.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023. (تغطية صحفية إيهاب فاروق وأحمد طلبة - تحرير معتز محمد - هاتف 0020223948031)