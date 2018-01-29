مصر تثبت الدولار الجمركي عند 16 جنيها في فبراير

القاهرة 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وزارة المالية في بيان اليوم الاثنين إن مصر ستثبت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها للدولار في فبراير شباط.

وذكر البيان أن ”قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يأتى اتساقا مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية وحالة الاستقرار التى يشهدها الاقتصاد المصرى“.

وبدأت مصر تحديد سعر شهري ثابت للدولار الجمركي في يناير كانون الثاني 2017 عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016. وتحدد مصر السعر منذ ذلك الحين على أساس شهري.

يُستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

وظل الجنيه مستقرا تقريبا عند المستوى نفسه في الأشهر الأخيرة ليجرى تداوله عند نحو ‭17.63‬ جنيه للدولار في تداولات اليوم.