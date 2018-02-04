ارتفاع الاحتياطيات المصرية إلى 38.209 مليار دولار في يناير

القاهرة 4 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 38.209 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني من 37.020 مليار في ديسمبر كانون الأول.

تزيد احتياطات مصر الأجنبية زيادة مطردة منذ اتفقت البلاد على قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي في 2016 في مسعى لجذب المستثمرين الأجانب من جديد وإنعاش الاقتصاد.

وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران مقابل نحو 55.8 مليار دولار قبل عام.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.