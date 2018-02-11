نمو تحويلات المصريين بالخارج 29.3% في ديسمبر إلى 2.6 مليار دولار

القاهرة 11 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن تحويلات المصريين في الخارج زادت 29.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.6 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول.

وأضاف البنك في بيان حصلت رويترز على نسخة منه أن تحويلات المصريين في الخارج زادت بنسبة 19.2 بالمئة إلى 29.1 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني 2016.

كان البنك المركزي حرر سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني 2016 لتفقد العملة نحو نصف قيمتها ومما أتاح التوصل إلى اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.