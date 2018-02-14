مصر تبيع سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار

القاهرة 14 فبراير شباط (رويترز) - قالت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء إن مصر طرحت سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار الليلة الماضية بثلاثة آجال.

وأضافت الوزارة في البيان الصحفي أن مصر باعت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5.58 بالمئة وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59 بالمئة وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9 بالمئة.

كانت مصر باعت في يناير كانون الثاني 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل نيسان، وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر سندات بثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو أيار 2017.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45 بالمئة إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر أيلول الماضي.

وقالت الوزارة إن طلبات الاكتتاب على السندات الدولية المصرية بلغت 12 مليار دولار وإن حصيلة الطرح ستوجه لدعم الاحتياطيات الدولارية في البنك المركزي.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 38.209 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني مسجلا أكبر زيادة شهرية منذ يوليو تموز الماضي.