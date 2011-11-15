أسهم البتروكيماويات والبنوك تهبط بالمؤشر السعودي 0.07 بالمئة

0945 جمت - هبط المؤشر السعودي 0.07 بالمئة إلى 6233.9 نقطة وسط قيم معاملات بلغت 2.44 مليار ريال من خلال تداول 84.23 مليون سهم.

وهبط مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية 0.02 بالمئة إلى 14534 نقطة والبتروكيماويات 0.17 بالمئة.

وانخفضت أسهم سابك وسبكيم 0.5 بالمئة وبترورابغ 0.7 بالمئة والسعودي الهولندي 1.1 بالمئة وسامبا 0.8 بالمئة.

واحتل سهم بروج قائمة الاسهم الاكثر تداولا من حيث القيمة بمبلغ 362.02 مليون ريال وسابك بنحو 174.9 مليون ريال.

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0939 جمت - أغلقت بورصة الكويت اليوم الثلاثاء على ارتفاع نسبته 0.16 بالمئة ليصل المؤشر إلى 5879.7 نقطة بفضل ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي.

وارتفعت أسهم بيت التمويل وهو أكبر بنك اسلامي في البلاد بنسبة 2.2 بالمئة عند الاغلاق بعد تقرير أفاد أن مصرف الراجحي السعودي يسعى لتملك حصة مؤثرة فيه.

ونفى البنك الكويتي علمه بخطط من هذا القبيل.