قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 7 مايو

فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 7 مايو ايار 2011:

القاهرة - التوزيع النقدي لشركة أسمنت سيناء بواقع 9.50 جنيه للسهم عن أرباح 2010.

القاهرة - التوزيع النقدي لشركة أراسمكو بواقع ثلاثة جنيهات للسهم عن أرباح 2010.

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أوراسكوم تليكوم لمناقشة تقسيم الشركة إلى شركتين وزيادة رأسماله المرخص به إلى 14 مليار جنيه وإعادة هيكلة مديونيات الشركة.