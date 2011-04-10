قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 7 مايو
فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 7 مايو ايار 2011:
الاثنين 11 أبريل نيسان :
القاهرة - التوزيع النقدي لشركة أسمنت سيناء بواقع 9.50 جنيه للسهم عن أرباح 2010.
الثلاثاء 12 أبريل :
القاهرة - التوزيع النقدي لشركة أراسمكو بواقع ثلاثة جنيهات للسهم عن أرباح 2010.
الخميس 14 ابريل :
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أوراسكوم تليكوم لمناقشة تقسيم الشركة إلى شركتين وزيادة رأسماله المرخص به إلى 14 مليار جنيه وإعادة هيكلة مديونيات الشركة.
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة النعيم القابضة المصرية لمناقشة نتائج أعمال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
السبت 16 أبريل : يتبع