بريميير إنفستمنت المصرية تسعى لتأسيس صندوق استثمار عقاري بمليار جنيه

القاهرة 10 ابريل نيسان (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة شركة بريميير إنفستمنت لإدارة الاستثمارات المالية اليوم إن شركته تسعى لتأسيس صندوق استثمار عقاري بنحو مليار جنيه(168 مليون دولار) بالشراكة مع شركة نيو بلدنج للتسويق والاستثمار العقاري.

وأضاف أحمد عادل رئيس مجلس إدارة شركة بريميير إنفستمنت في اتصال هاتفي لرويترز اليوم الأحد "نعمل على تأسيس شركة للاستثمار والتنمية العقارية بالتحالف بنسبة 50 بالمئة مع شركة نيو بلدنج للتسويق والاستثمار العقاري."

وتابع "ستستهدف الشركة الجديدة تأسيس صندوق استثمار عقاري يصل رأسماله إلى مليار جنيه خلال عامين. على أن يكون الإغلاق الأول للصندوق خلال شهرين برأسمال 100 مليون جنيه. تحدثنا بالفعل مع مستثمرين من مصر ودول الخليج."

وتستهدف الشركة الجديدة الاستثمار فى مشروعات عقارية بشكل مباشر وخاصة مشروعات الإسكان المتوسط.

ونوه عادل إلى أن الشركة تعمل الآن على الانتهاء من نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق على أن تقدم للهيئة العامة للرقابة المالية من أجل الاعتماد.

وقال ان الشركة تحاول الحصول على موافقة الهيئة على تخصيص جزء من الصندوق للاستثمار بأسهم القطاع العقاري بالبورصة.

وتشهد أسهم العقارات بالبورصة المصرية في الوقت الراهن انخفاضات شديدة نتيجة تعرض عدد من مسؤوليها لتحقيقات بتهم فساد مالي.

وتواجه عدد من الشركات المصرية قضايا بالمحاكم على أراض تابعة لها بسبب تخصيص الاراضي بالأمر المباشر دون الرجوع لقانون المزايدات.

وبسؤاله عن توقيت تأسيس الشركة والصندوق توقع عادل "أن تشهد السوق العقارية تحركا مع دخول فصل الصيف وبدء مرحلة الاستقرار السياسي بمصر."

ومن المقرر ان تجري الانتخابات البرلمانية في مصر في سبتمبر ايلول المقبل على أن تجري انتخابات الرئاسة بعد ذلك بشهر أو شهرين لاختيار رئيس جديد للبلاد بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير شباط.