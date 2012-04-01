مساهمو بنك فيصل يقرون توزيع 2.11 جنيه للسهم عن ارباح 2011

وبلغ صافي ربح البنك المجمع 195.705 مليون جنيه(32.40 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم انخفاضا من 312.804 مليون جنيه في 2010.

وقال البنك في بيان إلى ادارة البورصة المصرية ان مساهميه أقروا في الجمعية العامة العادية للبنك الجمع الماضية "توزيع 2.11 جنيه للسهم المكتتب فيه بالجنيه المصري صافي بعد خصم الزكاة (وتوزيع) 0.25 دولار للسهم المكتتب فيه بالدولار صافي بعد خصم الضرائب."