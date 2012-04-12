القطاع المصرفي يقود البورصة الأردنية لتحقيق مكاسب

1423 جمت - واصلت البورصة الأردنية تحقيق مكاسب لليوم الثاني على التوالي بقيادة القطاع المصرفي بعد ارتفاع الطلب على أسهم البنوك وسط توقعات من مستثمرين بنمو أرباحها في الربع الأول من العام الحالي.

وأغلق المؤشر العام لبورصة عمان اليوم مرتفعا بنسبة 0.69 بالمئة إلى 2033.6 نقطة محققا أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر وصعد حجم التداول إلى ما قيمته 12.5 مليون دينار مقارنة مع 11.7 مليون دينار في اليوم الذي سبقه.

وقال طارق يغمور مسؤول وحدة الدراسات في شركة كابيتال للاستثمارات إن توقعات ايجابية عن نتائج الشركات خلال الربع الأول كثفت عمليات الشراء من قبل مستثمرين أفراد على الأسهم اليوم وخاصة في القطاع المصرفي.

وأضاف يغمور إن "حالة من التفاؤل بتحسن الأوضاع في البورصة تسود السوق وخاصة بعد اقتراح تعليمات جديدة لتنظيمه من قبل هيئة الاوراق."

وقال متعاملون في بورصة عمان إن إعلان معظم الشركات القيادية عن توزيعات ارباح عن العام الماضي شجعت المستثمرين على شراء الأسهم وخاصة الاستراتيجية منها.

وارتفع سهم البنك العربي الذي يستحوذ على اكثر من ربع القيمة السوقية في بورصة عمان 0.36 بالمئة إلى 8.18 دينار وارتفع سهم البنك الأهلي أحد أكبر البنوك في الاردن 2.96 بالمئة إلى 1.39 دينار.

وصعد سهم بنك الأردن الذي كان قد أعلن عن توزيعات أرباح في فبراير الماضي 0.47 بالمئة إلى 2.1 دينار.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار الاسهم المرجح بالقيمة السوقية لبورصة عمان 1.93 بالمئة منذ بداية العام وحتى اليوم. -------------------------------------------------------------