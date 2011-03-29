المؤشر السعودي قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع وارتفاع الأسهم العقارية

1250 جمت - ارتفع مؤشر الأسهم السعودية ‭‬‏ للمرة السابعة في تسع جلسات لكن المستثمرين التزموا الحذر قبيل اعلان نتائج اعمال الشركات في الربع الأول من العام.

وزاد المؤشر الرئيسي 0.2 بالمئة إلى 6519 نقطة مقتربا من اعلى مستوى في ستة أسابيع المسجل يوم الاحد.

وتباين اداء الاسهم القيادية حيث انخفض سهم شركة الاتصالات السعودية 1.8 بالمئة بينما ارتفع سهم السعودية للكهرباء 1.5 بالمئة.

وزاد مؤشر القطاع العقاري 0.4 بالمئة مسجلا اعلى مستوى في ستة اسابيع ومعززا مكاسبه بفعل تجدد التكهنات بقرب اقرار قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره.

وقال متعامل في الرياض طلب عدم نشر اسمه "أسهم العقارات قد تتأثر في اليومين المقبلين بفعل قانون الرهن العقاري ... سأكون حذرا فيما يتعلق بارقام العقارات. قد نرى بعض الضعف. هي جيدة في المدى البعيد لكن الناس هنا يركزون على الامد القريب."

وارتفع سهم مدينة اعمار الاقتصادية 0.7 بالمئة وطيبة 2.6 بالمئة.

وفي وقت سابق من الشهر أعلن العاهل السعودي منحا بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 67 مليار دولار لانشاء 500 الف منزل جديد كما أنشأت المملكة يوم الجمعة وزارة للإسكان.

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