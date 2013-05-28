مصر تضع برنامج سندات بقيمة 12 مليار دولار وتتطلع لصكوك في 2014

دبي 28 مايو أيار (رويترز) - جاء في نشرة الإصدار لبرنامج سندات مصري جديد بقيمة 12 مليار دولار إن القاهرة تهدف لإصدار أول صكوك سيادية في مطلع العام المقبل وهو ما قد يسهم في تخفيف الضغط على ماليتها العامة.

وأفادت النشرة أن القاهرة كلفت اتش.اس.بي.سي هولدنجز وبنك قطر الوطني بترتيب البرنامج وإدارته.

كان الرئيس محمد مرسي صدق في مايو أيار على قانون يسمح لمصر ببيع الصكوك. وقد يسهم ذلك في تغطية عجز الميزانية وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت انخفاضا حادا منذ انتفاضة شعبية قبل أكثر من عامين.

وقالت النشرة إن مصر تنوي طرح الصكوك في مطلع 2014 لتنويع مصادر التمويل ومن المقرر أن يخصص جزء من الحصيلة لتمويل عجز الميزانية.

وقد يجري طرح سندات تقليدية قبل ذلك الحين إذا كانت ظروف السوق تسمح بذلك.

وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقدالدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لكنه مرهون بتنفيذ إصلاحات لكبح عجز متنام في الميزانية.

وقالت نشرة الإصدار إن الحكومة مازالت تعمل مع صندوق النقد لتلبية شروط الحصول على القرض دون إفصاح عن مزيد من التفاصيل.