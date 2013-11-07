مصر توافق على الاكتتاب في زيادة رأسمال الإسلامي للتنمية

القاهرة 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - وافقت الحكومة المصرية على المشاركة في زيادة رأسمال البنك الإسلامي للتنمية بجدة وذلك للحفاظ على حصتها بالبنك الذي يسعى لزيادة دعمه للمشاريع التنموية بالعالم الإسلامي ودعم عواصم مالية قررت تنشيط التمويل الإسلامي.

وقال مجلس الوزراء المصري في اجتماعه أمس الأربعاء إنه وافق على "اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية للمحافظة على نسبة مساهمة مصر في رأس مال البنك."

والإسلامي للتنمية مؤسسة دولية تضم في عضويتها 56 دولة إسلامية ويعنى بدعم التنمية الاقتصادية في البلاد والمجتمعات المسلمة. ومصر سابع أكبر مساهم بنسبة 7.10 بالمئة بينما تحتل السعودية المرتبة الأولى بنسبة 23.61 بالمئة.

وقال بيان مجلس الوزراء إن البنك دعم مشروعات تنموية في مصر بنحو 1.8 مليار دولار في قطاعات الطاقة والكهرباء والزراعة والري والتعليم منذ إنشائه عام 1975 وحتى سبتمبر أيلول 2013.

كان مجلس محافظي البنك وافق في مايو أيار على زيادة رأسماله المصرح به لأكثر من ثلاثة أمثاله إلى 150 مليار دولار.