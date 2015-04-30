مقدمة 1-وزير مالية مصر: نأمل بطرح صكوك في بداية 2015-2016

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من إيهاب فاروق

القاهرة 30 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان اليوم الخميس إن بلاده تتطلع لإصدار سندات إسلامية (صكوك) في بداية السنة المالية القادمة 2015-2016.

وأضاف دميان في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم "لدينا بالفعل قانون للصكوك في مصر ولكننا نقوم بتعديلات عليه حتى تصدر الصكوك برعاية الحكومة. لدينا بالفعل مسودة حاليا من التعديلات وقمنا بإرسالها للبنك الإسلامي للتنمية لأخذ رأي الهيئة الشرعية قبل أن نقوم بإرساله للأزهر لدينا."

وكانت حكومة الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي قد أقرت مسودة قانون يجيز إصدار صكوك سيادية للمرة الأولى لكن التنفيذ الفعلي للقانون توقف بعد عزل مرسي في العام الماضي.

وردا على سؤال بشأن توقيت إصدار التعديلات قال دميان "لدينا أمل أن ننتهي من تعديلات القانون مع بداية العام المالي(2015-2016) بحيث نتمكن من إصدار صكوك بنظام الإجارة على الأقل."

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز.

وأضاف أن الوزارة سيكون لديها هيئة شرعية تنظر في إصدارات الصكوك.

وقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تعديلات على قانون سوق المال تتضمن بعض المواد الخاصة بإصدار الشركات للصكوك.