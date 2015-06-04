الأسهم القيادية تهبط في بورصة الكويت

0955 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الخميس على تباين حيث هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية واحدا في المئة إلى 1023.69 نقطة متأثرا بهبوط عدد من الاسهم القيادية.

غير أن المؤشر الرئيسي أغلق مرتفعا 0.17 في المئة إلى 6323.84 نقطة.

وقال عدنان الدليمي مدير شركة مينا للاستشارات لرويترز إن هناك عمليات جني أرباح تمت على الأسهم القيادية التي ارتفعت في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف أن المحفظة الوطنية ساهمت في عمليات الشراء بالأسعار الرخيصة لهذه الأسهم.

وهبط سهم بيت التمويل الكويتي 3.03 في المئة إلى 640 فلسا بعد أن قال الرئيس التنفيذي إن البنك الإسلامي يسعى حاليا لقيادة تمويل يجمع من خلاله مبالغ قد تصل إلى مليارات الدولارات لتمويل مشاريع حكومية في قطاعي التربية والتعليم والصحة في تركيا عن طريق وحدته التركية "بيتك-تركيا".

وقال الدليمي إن هذه التصريحات تمثل "نقطة تحول رئيسية للبنك لاسيما تحوله نحو تركيا.. لكن المستثمرين لم يتفاعلوا معه في اللحظة الراهنة بالشكل الإيجابي" حيث غلبت عمليات جني الأرباح.

وارتفع سهم أجيليتي 2.7 في المئة وبوبيان للبتروكيماويات 1.6 في المئة وطيران الجزيرة 2.1 في المئة والساحل 3.5 في المئة.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني وبنك برقان 1.2 في المئة وزين 1.1 في المئة.