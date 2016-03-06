المؤشر السعودي يغلق مرتفعا وسط صعود شبه جماعي للأسهم

1250 جمت - انهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأحد على ارتفاع مدعوما بصعود شبه جماعي للأسهم المتداولة في ظل تفاؤل المتعاملين بوصول أسعار النفط قرب 39 دولارا للبرميل.

ومن بين 168 سهما جرى التداول عليها ارتفع 159 سهما واستقرت ستة أسهم دون تغيير فيما تراجعت ثلاثة أسهم فقط جميعها لشركات صغيرة.

كانت أسعار النفط الخام صعدت في العقود الآجلة مجددا يوم الجمعة إذ ارتفعت أربعة بالمئة عند التسوية بعد توقف ليوم واحد مدعومة بارتفاع عدد الوظائف الأمريكية وعمليات شراء فنية بعد اختراق الأسعار مستويات مقاومة.